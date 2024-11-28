استمرار فعاليات دورة إعداد القادة الفوج الـ15 بجامعة قناة السويس

تتواصل فعاليات دورة إعداد القادة الفوج الـ15 التي ينظمها مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس خلال الفترة من 23 إلى 28 نوفمبر 2024، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

تهدف الدورة إلى تنمية مهارات القيادة لدى الطلاب وتأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث من خلال تطوير الذات واكتساب المهارات اللازمة.

تُعقد الدورة في الفترة المسائية من الساعة 2 حتى 5 بمقر المركز.

تُقام الدورة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم، مدير معهد إعداد القادة.

كما تشرف على الأنشطة الدكتورة مناي شاهين، وكيل المعهد لشئون الأنشطة، والدكتور باسم المغربي، وكيل المعهد لشئون المقر، والأستاذ مصطفى أبو سريع، المدير التنفيذي للمعهد.

شهد اليوم الأول تنظيم جلستين مميزتين، حيث قدم الدكتور باسم المغربي الجلسة الأولى بعنوان "تطوير الذات والتخطيط للمستقبل".

تناولت الجلسة خصائص سوق العمل الحالي، وأهمية تطوير المهارات اللغوية ومهارات الحاسب الآلي، مع التركيز على الأنشطة المجتمعية والتطوعية.

كما شملت مناقشة مهارات إدارة الوقت واستخدام تحليل SWOT لفهم نقاط القوة والضعف والعمل بذكاء لتحقيق الأهداف المستقبلية.

أما الجلسة الثانية، التي ألقاها الدكتور محمد الظواهري بعنوان "السوشيال ميديا واقتصاد جذب الانتباه"، فقد ركزت على دور وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية، وأهمية البيانات في تشكيل الاقتصاد الجديد، مع مناقشة طرق الحماية من مخاطر وسائل التواصل وتأثيرها السلبي على الثقافة والهوية.

في اليوم الثاني، استمرت الفعاليات بجلسة قدمها الدكتور أحمد يحيى بعنوان "إعداد القادة في ظل التحول الرقمي". ناقشت الجلسة مفهوم التحول الرقمي كأداة للتطوير المؤسسي، واستعرضت استراتيجيات تطبيق التحول الرقمي بشكل فعّال، إضافة إلى الابتكار المؤسسي والتحديات المصاحبة للتحول الرقمي.

واختتم اليوم بجلسة تحت عنوان "بناء فريق العمل الفعّال"، قدمها القائد سعيد خليفة، حيث تطرقت إلى مفهوم فريق العمل الفعّال وأهمية تكامل أدوار أعضائه لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما تناولت الفرق بين الفريق والمجموعة، ومراحل بناء الفريق، والممارسات الفضلى لتطوير أداء الفريق من خلال أنشطة تفاعلية تهدف إلى تعزيز الروح الجماعية.

في اليوم الثالث، قدمت الدكتورة عفاف الكومي جلسة بعنوان "أنماط الشخصية"، تناولت خلالها الشخصية المتفردة، الشخصية التحليلية، الشخصية التعبيرية، والشخصية الودودة.

كما ناقشت كيفية تحديد نمط الشخصية ونقاط القوة والضعف لكل نمط، وأفضل الأنماط التي يمكن أن ترتبط ببعضها لتحقيق تكامل في العلاقات الشخصية والمهنية.

واختتمت فعاليات اليوم بجلسة مع الدكتور سمير غنيم بعنوان "إعداد السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية". تضمنت الجلسة شرحاً لكيفية صياغة السيرة الذاتية وفقاً للقواعد الصحيحة، مع التركيز على عناصر القوة والضعف وكيفية تحويل الضعف إلى قوة. كما تناولت المهارات الشخصية والإدارية المطلوبة لنجاح المقابلات الشخصية.

تشكل هذه الدورة محطة هامة لتطوير مهارات القيادة لدى الطلاب وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الحديثة، من خلال التركيز على تطوير الذات والعمل الجماعي والاستفادة من التحول الرقمي وفهم أنماط الشخصية لبناء مستقبل مهني ناجح.