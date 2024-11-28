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الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يتراجع بضغط من قوة الدولار إلى 2627.60 دولار

تراجع الذهب
تراجع الذهب
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، بضغط من ارتفاع الدولار، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم بيانات اقتصادية.

وبحسب “رويترز” فإن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي قد يتبع نهجا أكثر حذرا بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2627.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0302 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2627.00 دولارا.

أسعار الفائدة

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما يقلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن السوق تركز على تخفيضات أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي في ظل البيانات الأحدث لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية التي تشير إلى تباطؤ التضخم، مما يعزز التوقعات بأن تكون سياسات المركزي الأمريكي العام المقبل أقل ميلا للتيسير مما كان متوقعا في السابق.

الأسواق الأمريكية

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 64.7% خفض الفائدة بربع نقطة مئوية في ديسمبر .

ومن المتوقع أن تكون التداولات متواضعة بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر.

وأضاف وونج أنه في الأجل القريب، وخاصة خلال الأيام القليلة المقبلة أو الأسبوعين المقبلين، قد يتعرض الذهب لمزيد من الضغوط. ومع ذلك، فإن التوقعات لا تزال قائمة بأن يكون اتجاه الذهب صعوديا في الأجل البعيد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو 1% إلى 29.78 دولار للأوقية والبلاتين 0.1% إلى 928.05 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 972.75 دولار.

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