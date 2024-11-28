رئيس "هنجملها": المبادرات الرئاسية تقوم بعمل تنموي على أرض الواقع

صرح المهندس محمد قبطان، رئيس مبادرة “ هنجملها” للتنمية المستدامة، بأن هناك تواصلا حقيقيا بين مؤسسات المجتمع المدنى، وبين الأجهزة التنفيذية بالدولة لنشر الاستدامة وحملات التشجير، مشيرا إلى أنه سوف يتم يوم ١٢/١ إطلاق مبادرة "بداية لبناء إنسان" بجامعة سوهاج، وذلك من خلال زراعة عدد ٥ آلاف شجرة.

وأوضح قبطان، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أنه سوف يتم توزيع الـ٥ آلاف شجرة بسوهاج، من خلال ست مؤسسات مجتمع مدنى، حيث إن كل مؤسسة سوف تقوم بتوزيع ٥٠٠ شجرة بمختلف المراكز لمدينة سوهاج، وسيتم زراعة ١٠٠٠ شجرة بجامعة سوهاج، وجامعة الأقصر كذلك سيتم زراعة ٥٠٠ شجرة بها، وكذلك منطقة الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية، لافتا إلى أهمية تحسين السلوك البيئي لدى المجتمع والذي يبدأ من الفرد نفسه، مشددا على أن مبادرات رئاسة الجمهورية تقوم بعمل تنموي على أرض الواقع.

وشدد قبطان، على أهمية التشجير ونشر حملات زراعة الأشجار المختلفة المثمرة وغير المثمرة، للحد من التغيرات المناخية وتقلبات الطقس، والاحتباس الحرارى، وتصاعد الكربون، وحماية الأوزون.

ونوه إلى أن مبادرة "هنجملها" تهدف إلى نشر الوعي البيئى بالمجتمع المصري، ودور الفرد في ذلك وأهمية أن يكون ذلك أسلوب حياة له ليعم الخير على الجميع، حيث يتم مد الـ٢٧ محافظة بآلاف الأشجار لدعم المبادرة الرئاسية في نشر التشجير لمواجهة أخطر سلاح يهدد العصر وهو سلاح التغير المناخي.

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