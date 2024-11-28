جيش الاحتلال ينسف مربعًا سكنيًا وسط مدينة رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قام بنسف مربعا سكنيا وسط مدينة رفح الفلسطينية.

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة اقتحامات على مدن وقرى فلسطينية، فاقتحم الاحتلال عدة قرى بالقدس والخليل ورام الله وقلقيلية وبيت لحم بالضفة الغربية.

واقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس، والجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية نحو المخيم.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أطلقت قوات الاحتلال نيران مدفعيتها بشكل مكثف على المناطق الغربية من مخيم جباليا، ومناطق التوأم، والصفطاوي وشرق جباليا البلد شمال غزة.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية شقبا غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وشنت المدفعية الإسرائيلية قصفا استهدف محيط دوار الشيخ زايد ووسط مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.