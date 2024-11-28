فلسطين.. 3 غارات جوية إسرائيلية تستهدف المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 غارات جوية استهدفت المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ صباح اليوم، ويواصل الاحتلال استهداف مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة، بالمدفعية والغارات الجوية من الطائرات الحربية والمسيرة، فقام الاحتلال بشن هجوما على منطقة يتجمع بها عدد من المواطنين الفلسطينيين، ونتج عن ذلك استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة آخرين، في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأطلقت قوات الاحتلال نيران مدفعيتها بشكل مكثف على المناطق الغربية من مخيم جباليا، ومناطق التوأم، والصفطاوي وشرق جباليا البلد شمال غزة.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في منطقة جبل النصر بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم، ونشر الاحتلال فرق القناصة في محيط مخيم نور شمس شرق طولكرم، تزامنًا مع الاقتحام المستمر للمدينة.

وهاجمت قوة خاصة من جيش الاحتلال منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس، والجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية نحو المخيم.