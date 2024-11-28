قصف مدفعي يستهدف محيط دوار الشيخ زايد ووسط مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية استهدف محيط دوار الشيخ زايد ووسط مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في منطقة جبل النصر بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم، ونشر الاحتلال فرق القناصة في محيط مخيم نور شمس شرق طولكرم، تزامنًا مع الاقتحام المستمر للمدينة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس، والجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية نحو المخيم.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أطلقت قوات الاحتلال نيران مدفعيتها بشكل مكثف على المناطق الغربية من مخيم جباليا، ومناطق التوأم، والصفطاوي وشرق جباليا البلد شمال غزة.