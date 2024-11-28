4 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة جوية على منزلين لعائلتي "سحويل" و"زقوت" في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهداف 4 شهداء وعدد من الجرحى.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جيش الاحتلال نفذ قصفا بالمدفعية استهدف غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في منطقة جبل النصر بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم، ونشر الاحتلال فرق القناصة في محيط مخيم نور شمس شرق طولكرم، تزامنًا مع الاقتحام المستمر للمدينة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس، والجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية نحو المخيم.