فلسطين.. قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس، والجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية نحو المخيم.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أطلقت قوات الاحتلال نيران مدفعيتها بشكل مكثف على المناطق الغربية من مخيم جباليا، ومناطق التوأم، والصفطاوي وشرق جباليا البلد شمال غزة.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية شقبا غرب رام الله بالضفة المحتلة.

ومساء أمس الأربعاء، قالت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك دوي لانفجار ضخم ناجم عن عملية إسرائيلية لنسف مباني سكنية في شمال قطاع غزة.

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا عسكريا عند مدخل قرية كفر لاقف، شرق مدينة قلقيلية، وقام جنود الاحتلال المتواجدين عند الحاجز بمنع مرور مركبات عددا من المواطنين الفلسطينيين، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.