روسيا: الولايات المتحدة تتهاون في واجباتها كقوة عالمية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الأربعاء، إن "الولايات المتحدة، التي تمتلك كل الإمكانيات لحل الصراع في الشرق الأوسط؛ تتهاون في واجباتها كقوة عالمية، لأنها غير معنية بالتسوية".

وأضاف ميدفيديف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - أن "الشرق الأوسط هو نقطة ساخنة أخرى على ظهر هذا الكوكب قد تبلورت منذ فترة طويلة، ولسوء الحظ، لم تظهر أية تسوية بشأنها منذ عقود"، مستطردًا أن "الدول التي يمكن أن تؤثر فعليًا في هذا الصراع، للأسف، تقصر في واجباتها".

وقال المسئول الروسي "أعني، بالطبع، أولا وقبل كل شيء، الولايات المتحدة، التي، في رأيي، ليست مهتمة بحل هذا الصراع، وبدلا من ذلك مهتمة بإبقائه عند مستوى يمكن السيطرة عليه، وهذا هو بالضبط سبب عدم تدخلها فيما يحدث الآن"، حسب قوله.

وبحسب ميدفيديف؛ فإن "الوضع في المنطقة، فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، صعب للغاية، وهناك مأساة".