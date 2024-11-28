وزير كندي: نتفق مع ترامب لحماية الحدود ضد الهجرة غير الشرعية والمخدرات

قال أحد كبار وزراء الحكومة الكندية إن بلاده تتفق مع دعوة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتحسين مراقبة الهجرة غير الشرعية والمخدرات القاتلة التي تنتقل عبر الحدود بين كندا والولايات المتحدة.

وتحدث وزير الابتكار فرانسوا فيليب شامبين إلى الصحفيين، الأربعاء، قبل اجتماع افتراضي الساعة الخامسة مساء بتوقيت كندا لرؤساء حكومات المقاطعات الكندية مع رئيس الوزراء جستن ترودو بشأن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات الكندية.

وتعهد ترامب بفرض ضريبة على جميع المنتجات من كندا والمكسيك بمجرد توليه منصبه في يناير، قائلا إنه سيبقي التعريفات سارية حتى تتخذ الدولتان "إجراءات صارمة" ضد المخدرات والمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من أراضيهما.

وقال شامبين، بعد اجتماع الكتلة الليبرالية الحاكمة في أوتاوا "الأمران اللذان قالهما الرئيس المنتخب ترامب، سواء كانا حماية حدودنا، أو منع الفنتانيل في البلاد.. نتفق عليهما".

وأضاف الوزير إن كندا بحاجة إلى معالجة مخاوف ترامب والحديث عن التعريفات الجمركية "بجدية، ولكن أيضا بشكل منهجي"، وتابع إن "كندا ستستثمر الموارد للعمل بشكل بناء مع الأمريكيين وفي الوقت نفسه التأكد من أن الجميع في هذا الفريق يفهمون أن هذه هي العلاقة التجارية الأكثر أهمية في العالم.