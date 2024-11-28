موسكو: الناتو يخوض "حربا شاملة" ضد روسيا

أعلنت موسكو إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تخوض "حربًا شاملة" مع روسيا، وأنها تجاوزت أن تكون منخرطة ضدها في "حرب هجينة" (في إشارة إلى الدعم الغربي لأوكرانيا).

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن ذلك يتضح من ضربات الأسلحة البعيدة المدى على الأراضي الروسية من أوكرانيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مدفيديف أن استخدام الأسلحة البعيدة المدى، "يشير إلى أن حلف الناتو سواء واشنطن أو الأعضاء الآخرين في هذا الحلف، قد انخرطت في الواقع ليس في حرب هجينة، بل في حرب شاملة ضد بلادنا".

وقال مدفيديف، إن على الولايات المتحدة الأمريكية "ألا تتذاكى" عند مناقشة "التهديد النووي" من جانب روسيا، ولكن أن تتذكر استخدام الأمريكيين لمثل هذه الأسلحة ضد اليابان وأن تعتذر لليابانيين.

وأوضح: "دولة واحدة فقط في تاريخ البشرية استخدمت الأسلحة النووية، هي الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لا داعي أن يتذاكوا عندما يتحدثون عن التهديد الذي تشكله روسيا، بل يتذكروا تهديدهم ويعتذروا لليابانيين، هم لم يفعلوا ذلك أبدا".

وأوضح أن روسيا في حالة حرب مع "كل العالم الغربي"، وأنها ستنطلق من عقيدتها في مجال الردع النووي.

وقال: "بلادنا في حالة حرب، وبالمناسبة مع العالم الغربي برمته، ولذلك سننطلق من تلك الوثائق التي وقعها رئيس الدولة.. والقرار هنا طبعًا، يتخذه القائد الأعلى للقوات المسلحة، أي رئيس البلاد".

وأشار إلى أن الضربات الأوكرانية على أراضي روسيا بأسلحة بعيدة المدى "لم تمر دون رد".