منها «العلاج الإشعاعي».. إنجازات مصرية كبيرة في مجال الطب النووي ومكافحة السرطان

شهد مجال الطب النووي في مصر تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة؛ مما أدى إلى تحسين تشخيص وعلاج العديد من الأمراض، خاصة الأورام، ومن المتوقع أن يشهد مجال الطب النووي في مصر المزيد من التطورات في المستقبل.

روسيا تساهم في توفير النظائر المشعة

تسعى مصر إلى أن تكون رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة، ولذلك شهدت مصر بالتعاون مع روسيا في مجال الطب النووي تطورًا ملحوظًا، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرة الروسية المتقدمة في هذا المجال لتحسين خدماتها الصحية وتطوير قدراتها البحثية.

أبرز التطورات

- تم تجهيز العديد من المستشفيات المصرية بأحدث الأجهزة في مجال الطب النووي، مثل أجهزة التصوير بالبوزيترون الانبعاثي (PET) وأجهزة التصوير بالأشعة السينية المقطعية (CT). هذه الأجهزة تساعد على الحصول على صور أكثر دقة ووضوحًا للأعضاء والأنسجة، مما يسهل تشخيص الأمراض في مراحلها المبكرة.

- أصبح بالإمكان إجراء العديد من الفحوصات النووية التي كانت غير متاحة من قبل، مما يساعد على تشخيص مجموعة واسعة من الأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض العظام، وأمراض الجهاز الهضمي.

-تمكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض النظائر المشعة المستخدمة في الطب النووي، مما ساهم في تقليل التكاليف وزيادة توافر هذه النظائر.

- تعمل مصر على تعزيز التعاون الدولي في مجال الطب النووي، مما يساهم في تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

إنشاء مراكز متخصصة: تم إنشاء العديد من المراكز المتخصصة في الطب النووي، والتي تقدم خدمات تشخيص وعلاج متكاملة للمرضى.

أهمية هذه التطورات

- يساعد الطب النووي على تشخيص العديد من الأمراض في مراحلها المبكرة، مما يزيد من فرص الشفاء.

ـ يساعد الطب النووي على تحديد العلاج الأمثل لكل مريض، مما يزيد من فعالية العلاج ويقلل من الآثار الجانبية.

- يمكن استخدام الطب النووي لتقييم استجابة العلاج، مما يساعد على تعديل خطة العلاج إذا لزم الأمر.

- يساهم الطب النووي في تحسين جودة حياة المرضى، من خلال تقليل الألم والمعاناة، وزيادة فرص الشفاء.

أهم جوانب هذا التعاون:

- يتم التعاون بين البلدين لبناء وتحديث المرافق الطبية النووية في مصر، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا.

- يتم تبادل الخبرات والكفاءات بين مصر وروسيا من خلال برامج تدريب مكثفة للكوادر الطبية المصرية في روسيا، مما يساهم في رفع كفاءتهم في التعامل مع الأجهزة الحديثة وتقديم الخدمات الطبية النووية.

- يتم التعاون بين الشركات المصرية والروسية لتصنيع الأدوية المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج، مما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة توافر هذه الأدوية.

- يتم التعاون في مجال البحث والتطوير في مجال الطب النووي، وذلك من خلال إجراء الدراسات المشتركة وتبادل النتائج العلمية.

- تساهم روسيا في توفير النظائر المشعة التي تستخدم في التشخيص والعلاج، مما يساهم في استمرارية تقديم الخدمات الطبية النووية في مصر.

العلاج الإشعاعي للسرطان

يعتبر هو أحد العلاجات الشائعة للسرطان ويستخدم أشعة عالية الطاقة لتدمير الخلايا السرطانية أو إيقاف نموها، هذه الأشعة تتلف الحمض النووي (DNA) في الخلايا السرطانية، مما يجعلها غير قادرة على الانقسام والتكاثر.

كيف يعمل العلاج الإشعاعي؟

- يتم تحديد المنطقة المصابة بالسرطان بدقة لتوجيه الأشعة إليها.

-يتم توجيه الأشعة إلى الورم من آلة خاصة أو من مادة مشعة توضع داخل الجسم.

- تتلف الأشعة الحمض النووي للخلايا السرطانية، مما يؤدي إلى موتها.

أنواع العلاج الإشعاعي:

العلاج الإشعاعي الخارجي: يتم توجيه الأشعة إلى الورم من آلة خارج الجسم.

العلاج الإشعاعي الداخلي: يتم وضع مادة مشعة داخل الجسم بالقرب من الورم أو داخل الورم نفسه.

فوائد العلاج الإشعاعي:

فعالية في تدمير الخلايا السرطانية.

يمكن استخدامه بمفرده أو مع علاجات أخرى مثل الجراحة أو العلاج الكيميائي.

يمكن استخدامه لعلاج أنواع مختلفة من السرطان.

آثار جانبية محتملة:

تختلف الآثار الجانبية باختلاف المنطقة المعالجة والجرعة المستخدمة.

قد تشمل التعب، والغثيان، وفقدان الشهية، وتغيرات في الجلد.

متى يستخدم العلاج الإشعاعي؟

قبل الجراحة: لتقليص حجم الورم.

بعد الجراحة: للقضاء على أي خلايا سرطانية متبقية.

بدلًا من الجراحة: في بعض الحالات.

مع العلاج الكيميائي: لزيادة فعالية العلاج.

أما اليود المشع هو نوع من اليود الذي يستخدم في الطب النووي يتميز عن اليود العادي بوجود إشعاع، يستخدم هذا الإشعاع لعلاج بعض الحالات الطبية، خاصةً المتعلقة بالغدة الدرقية.