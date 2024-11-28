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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنرد بقوة إذا استمرت محاولات حزب الله لخرق اتفاق وقف النار

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل مستعدة للرد بقوة إذا لم تنفذ الحكومة اللبنانية التزاماتها، واستمرت محاولات حزب الله لخرق الاتفاق.

كما أضاف كاتس، أن إسرائيل لن تتنازل ولن تتخلى عن سلامة سكان الشمال.

وأمس الأربعاء، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن الأهالي في شمال إسرائيل غاضبون لأن مجالس الشمال استعدت للعودة إلى المدارس، إلا أن قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل لم تغير التعليمات في اللحظة الأخيرة، وقالت إن قرار عدم العودة المدرسية غدًا الخميس في الشمال هو خوفًا من شن هجمات من لبنان.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن قرار عدم عودة مستوطنات الجليل والشمال لطبيعتها غدًا خطوة حذرة مطلوبة.

وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله خرق اتفاق وقف النار