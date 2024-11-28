محافظ قنا يلتقي رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات لبحث آفاق التعاون

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، لبحث سبل التعاون بين المعهد والمحافظة، وعرض نماذج النجاح التي حققها خريجو البرامج التدريبية بالمعهد.

استعرضت الدكتورة هبة صالح الأنشطة والمبادرات التي يقدمها المعهد، مشيرة إلى تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها لصالح أبناء محافظة قنا، مثل المبادرات التي تركز على توفير فرص تدريبية عالية الجودة بأقل التكاليف الممكنة، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء، استمع محافظ قنا إلى شهادات مجموعة من خريجي البرامج التدريبية المتميزة بالمعهد، الذين شاركوا قصص نجاحهم وتجاربهم المهنية، مشيرين إلى التحول الإيجابي الذي طرأ على حياتهم بفضل التحاقهم ببرامج معهد تكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين المحافظة ومعهد تكنولوجيا المعلومات، بهدف دعم أبناء المحافظة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعداد كوادر متميزة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مشددا علي أهمية إتاحة فرص تدريبية تتناسب مع تطورات سوق العمل، ما يسهم في تمكين الشباب وتوفير فرص عمل متميزة.

حضر اللقاء كل من المهندس هاني صفوت، والدكتور أحمد لطفي، والمهندسة بسمة جعفر، والمهندس أحمد صلاح، والمهندس أحمد سالم، والمهندس محمود عبد الخالق، والمهندس مصطفى عطية، والمهندس عبد الرحيم يوسف، والمهندس أحمد سيد، بالإضافة إلى ثلاثة من خريجي البرامج التدريبية المتميزين من أبناء المحافظة.