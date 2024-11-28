المبعوث الأمريكي: وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» فرصة هامة للبنان

قال المبعوث الأمريكي الخاص، آموس هوكستين، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، هو فرصة هامة للبنان من أجل "عودة الأمن والاستقرار والازدهار، واستعادة سيادته على كامل أراضيه، تمهيدا للبدء في إعادة البناء".

وأضاف هوكستين، في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع الحكومة اللبنانية مستقبلًا، للمساعدة على تحقيق ذلك، لافتا إلى أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، سيواصل دعم اتفاق وقف إطلاق النار؛ لكونه "مفيدا لكل من إسرائيل ولبنان والعالم"، بالإضافة إلى أهميته بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

ورأى أن الاتفاق يخدم مصلحة لبنان وإسرائيل على حد سواء، موضحا أن أهم نقطة في تلك المحادثات تمثلت في إيجاد "الصيغة الصحيحة" للتأكد من إمكانية التوصل إلى الاتفاق والتنفيذ التام له، ما يجعله قابلا للاستمرار ويمكن من توفير الأمن والضمانات التي تطمئن كلا الجانبين.

يذكر أن الاتفاق الذي سينفذ طبقا لإشراف دولي، نص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوما، مقابل الانسحاب الكامل لـ"حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، على أن يتزامن ذلك مع تنفيذ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا في جنوب البلاد.