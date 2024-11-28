ads
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المبعوث الأمريكي: وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» فرصة هامة للبنان

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المبعوث الأمريكي الخاص، آموس هوكستين، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، هو فرصة هامة للبنان من أجل "عودة الأمن والاستقرار والازدهار، واستعادة سيادته على كامل أراضيه، تمهيدا للبدء في إعادة البناء".

وأضاف هوكستين، في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع الحكومة اللبنانية مستقبلًا، للمساعدة على تحقيق ذلك، لافتا إلى أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، سيواصل دعم اتفاق وقف إطلاق النار؛ لكونه "مفيدا لكل من إسرائيل ولبنان والعالم"، بالإضافة إلى أهميته بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

ورأى أن الاتفاق يخدم مصلحة لبنان وإسرائيل على حد سواء، موضحا أن أهم نقطة في تلك المحادثات تمثلت في إيجاد "الصيغة الصحيحة" للتأكد من إمكانية التوصل إلى الاتفاق والتنفيذ التام له، ما يجعله قابلا للاستمرار ويمكن من توفير الأمن والضمانات التي تطمئن كلا الجانبين.

يذكر أن الاتفاق الذي سينفذ طبقا لإشراف دولي، نص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوما، مقابل الانسحاب الكامل لـ"حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، على أن يتزامن ذلك مع تنفيذ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا في جنوب البلاد.

المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين وقف اطلاق النار إسرائيل حزب الله لبنان