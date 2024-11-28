مدفيديف: روسيا ستحبط أي هجمات صاروخية على أراضيها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن أي ضربات صاروخية يتم تنفيذها على الأراضي الروسية "غير مقبولة وسيتم إحباطها".

وأشار ميدفيديف - حسبما أوردت وكالة أنباء «تاس» الروسية - إلى قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أمس - إنه "خلال الضربات التي نفذت بصواريخ ATACMS الأمريكية على منطقة بريانسك، أصيبت هذه الصواريخ ولم تصل إلى أهدافها. لكن ما يحدث الآن يتجاوز كل الخطوط الحمراء"، مضيفا "هذا هو سبب استخدام روسيا لصاروخها الباليستي متوسط المدى الأسرع من الصوت".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في وقت سابق - إنه في 19 نوفمبر، هاجمت ستة صواريخ باليستية تكتيكية أمريكية من طراز ATACMS روسيا، بينما ضربت صواريخ Storm Shadow البريطانية في 21 نوفمبر منشآت عسكرية في منطقتي بريانسك وكورسك. وفي الوقت نفسه، تصدت منظومات الدفاع الجوي الروسية للهجمات، ولم يتمكن العدو من تحقيق أهدافه.