رئيسة سويسرا تؤكد على أهمية العلاقات مع مصر

أكدت رئيسة سويسرا فيولا أمهيرد Viola Amherd، على الأهمية التي توليها بلادها للعلاقات مع مصر ودفعها؛ بما يحقق المصالح المشتركة بما في ذلك في المجالات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال تقديم السفير محمد نجم سفير مصر لدى الاتحاد السويسري أوراق اعتماده إلى الرئيسة أمهيرد، حيث نقل السفير "نجم" تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى رئيسة الاتحاد الفيدرالي السويسري، معربًا عن تشرفه بالعمل سفيرًا لمصر لدى الاتحاد السويسري وتطلعه للمساهمة في دفع العلاقات بين البلدين وتنميتها على المستويات كافة؛ بما يخدم المصالح المشتركة، خاصة في أبعادها الاقتصادية والتجارية والتنموية والتعليمية، استكمالًا للتطور الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض السفير محمد نجم - خلال المقابلة - التطورات في منطقة الشرق الأوسط وما تمثله من تحديات غير مسبوقة لمنظومة العمل الجماعي وانتهاك واضح للقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي الإنساني.

وتناول الدور المصري في تحقيق التهدئة والتوصل لاتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل، ومؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة الذي يتم تنظيمه بالاشتراك مع الأمم المتحدة.

وأكد أهمية الدعم الدولي لتلك الجهود من خلال القنوات الثنائية والآليات متعددة الأطراف.