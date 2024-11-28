بوروسيا دورتموند يقتحم المربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا باكتساح دينامو زغرب

اكتسح فريق بوروسيا دورتموند الألماني مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب ماكسيمير ستاديون، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أنهى بوروسيا دورتموند الشوط الأول من المباراة، متقدمًا على دينامو زغرب بهدف للا شيء، سجله جيمي جيتينز في الدقيقة 41.

مباراة بوروسيا دورتموند ضد دينامو زغرب

وفي الشوط الثاني، أكد دورتموند على تفوقه على دينامو زغرب بتسجيل هدفين متتاليين، وذلك في الدقيقتين 56 و90، عن طريق الجزائري رامي بن سبعيني والغيني سيرو جيراسي، الذي شارك بديلًا في اللقاء.

وبهذا الفوز، اقتحم بوروسيا دورتموند المربع الذهبي في ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، احتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد دينامو زغرب عند 7 نقاط في المركز الـ23.