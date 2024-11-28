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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مايكروسوفت: لا نستخدم بيانات العملاء لتدريب الذكاء الاصطناعي

مايكروسوفت
مايكروسوفت
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قالت شركة مايكروسوفت، أمس الأربعاء، إنها تنفي مزاعم عن استخدامها بيانات العملاء في تطبيقات مايكروسوفت 365 التي تتضمن "وورد" و"إكسل" في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

جاء الرد بعد أن أشار بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الشركة تطلب من المستخدمين عدم اختيار ميزة "التجارب المتصلة" التي زعموا أنها تستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني، إن "هذه المزاعم غير صحيحة.. لا تستخدم مايكروسوفت بيانات العملاء في تطبيقات مايكروسوفت 365 للأفراد والشركات لتدريب النماذج اللغوية الأساسية الكبيرة".

وأضاف المتحدث أن "التجارب المتصلة" تتيح ميزات مثل المشاركة في إنشاء النصوص والتخزين السحابي، وليست لها أي صلة بكيفية تدريب الشركة لنماذجها اللغوية الكبيرة.

وتشير أحاديث على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه لا يزال هناك قلق من استخدام البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن.
 

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