سالي عبد السلام تعلن وفاة توأمها وتطلب من الجميع الدعاء

أعلنت المذيعة سالي عبد السلام وفاة توأمها، حيث كتبت منذ قليل، عبر حسابها الشخصي فيس بوك، وقالت: "قدر الله وما شاء فعل، من كام يوم، وده بعد سنتين انتظار التوأم اللى كان نفسي فيهم أوي يا رب.. سنتين صبر وأنت مفيش قدامك غير الصبر زى أي رزق والحمدلله إن اختباري كان فى الصبر وبس مش أكتر وكنت طالباها تيجي من عند ربنا خالص ومن غير تدخل دكاترة..

الحمدلله على نعمة الأخذ بعد العطاء.. يا رب

فقدت أغلى ما ليا.. واللى كان هيكون ليا..

الحمدلله.. قدرى الحمدلله

انا بكتب الكلام ده عشان يمكن حد يتعلم!!!

كل حد قالى وقال عليا مش عايزة تخلف عشان خايفة على جسمها وشغلها.. وكانت اوحش حاجة سمعتها فى حياتى

((( وهم لا يعلمون شيئًا))))

عشان كل حد يضغط على اللى قدامه وفاكر أنه حقه وده لا يحق له عشان المفروض أنه قريب أو معتبر نفسه كدة ومش من أهله اصلًا ولا يحق له ويحسسهم إن وراهم تارجت يا اما هيكون منبوذ منهم وهنسود عيشتك بسؤالنا كل شهر ونضغط عليك مع انهم مش هيشيلوا اصلا ومحدش هيشيل غيرك..(((وهم لا يعلمون شيئًا)))

اوعى تقولى انك حامل وخافى من العين واى كلام فى الموضوع ده بالذات !!!اهه مقولتش وبرضه محصلش ومع احترامى ليهم العرسة بتخلف ده مش انجاز... ((((وهم لا يعلمون شيئًا)))

عشان كل ست أوعى تبقى بـ ١٠٠ ست وتشيلى مسؤولية كل حاجة لوحدك "لوحدك".. الست الجدعة بجد مبتاخدش حاجة.. الست الجدعة محدش بيساعدها وكله بيرمى عليها وكمان لما منعرفش نبقى زيها نعطلها او نقلل منها وبمعنى اصح نبقى سبب فى سقوط كل حاجة فيها مش اطفالها بس ! يا ريتنى قولت مبعرفش او مش هقدر عشان موصلش لكدة!

(((وهم لا يعلمون شيئًا)))))

كلنا تعبنا وبنتعب ومحدش بيحس ومحدش طلب منك تحس

بس الرحمة... الرحمة

كل اللى كتبت عنهم بينى وبينكم الله...

إنا لله وإنا اليه راجعون.. ادعولى كتير.. راضية والحمد لله

بس بنهار وأنا بصلي ومش بطلب غير الثبات من ربنا

بس ليا بيتين فى الجنة.. اخترت الآخرة والأبقى يا الله"