الحكومة العراقية: نجحنا في الابتعاد عن خطر الحرب

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن وقف إطلاق النار في لبنان خطوة مهمة ابعدتنا كثيرًا عن الحرب الشاملة.

وقال «العوادي» - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية، أمس الأربعاء - "إن وقف العدوان على لبنان سيكون أساسًا لوقف إطلاق النار في غزة"، مضيفًا أن العراق لعب طوال السنة الماضية دورًا محوريًا بالتنسيق الدولي للوصول إلى وقف النار، وسيكون للعراق دور بما يستطيع لإعادة الإعمار في غزة ولبنان.

وأوضح «العوادي» أن السياسة الحكومية المتوازنة جنبت العراق الضرر، مبينًا أن المصلحة الأساسية للعراق هي عدم الانخراط في الحرب، وقد نجحنا في إبعاد العراق عن خطر الحرب.

وتابع «العوادي»: "المجلس الوزاري للأمن الوطني وضع استراتيجيات أمنية وعسكرية لمواجهة أي تهديد"، مشددًا على أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات التشريعية والعسكرية لحماية سيادة البلد.