فلسطين.. مدفعية الاحتلال تستهدف مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية استهدف به مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة اذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، بعدد من الآليات العسكرية، التي جابت شوارع البلدة، كما فتش عدد من جنود الاحتلال منازل المواطنين، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما أطلق جيش الاحتلال النيران بشكل مكثف من الآليات العسكرية على المناطق الغربية من مخيم جباليا، ومناطق التوأم، والصفطاوي وشرق جباليا البلد شمال غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية شقبا غرب رام الله بالضفة المحتلة.