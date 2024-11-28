ads
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. مدفعية الاحتلال تستهدف مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية استهدف به مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة اذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، بعدد من الآليات العسكرية، التي جابت شوارع البلدة، كما فتش عدد من جنود الاحتلال منازل المواطنين، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما أطلق جيش الاحتلال النيران بشكل مكثف من الآليات العسكرية على المناطق الغربية من مخيم جباليا، ومناطق التوأم، والصفطاوي وشرق جباليا البلد شمال غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية شقبا غرب رام الله بالضفة المحتلة.

فلسطين مدفعية الاحتلال استهداف مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة