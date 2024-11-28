يوفنتوس يتعادل مع أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

تعثر فريق يوفنتوس الإيطالي أمام مضيفه أستون فيلا الإنجليزي، بالتعادل معه سلبيًا، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تبادل اللاعبون الاستحواذ على الكرة، والسيطرة على مجريات اللعب، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بلا أهداف.

مباراة أستون فيلا ضد يوفنتوس

وكانت أبرز المحاولات الهجومية في المباراة من نصيب لوكاس دين، لاعب أستون فيلا، الذي ارتطمت كرته بالعارضة في الدقيقة 45.

وكان يوفنتوس سقط في فخ التعادل السلبي أمام ميلان في المباراة الماضية ببطولة الدوري الإيطالي، فيما تعادل أستون فيلا مع كريستال بالاس بهدفين لمثلهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة، وصل أستون فيلا إلى النقطة 10، ليحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما رفع يوفنتوس رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ19.