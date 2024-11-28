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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء في ليلة كسر العقدة

محمد صلاح وضربة الجزاء
محمد صلاح وضربة الجزاء المهدرة
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في مباراة مثيرة جمعت ليفربول بريال مدريد ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء في الدقيقة 70، لتصبح الركلة الحادية عشرة التي يهدرها خلال مسيرته الاحترافية، والثامنة مع فريقه ليفربول.

محمد صلاح، الذي يعتبر أحد أبرز هدافي ليفربول على مر العصور، أضاع الفرصة عندما ارتطمت تسديدته بالقائم الأيمن لحارس ريال مدريد، تيبو كورتوا، في لحظة حبست أنفاس جماهير "أنفيلد"

اخفاق اهدار ضربة الجزاء 

ورغم هذا الإخفاق، تمكن ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجة 2-0 بفضل هدفي أليكسيس ماك أليستير وكودي جاكبو، ليكسر الفريق عقدة ريال مدريد التي استمرت لسنوات يذكر أن صلاح سجل 29 ركلة جزاء ناجحة من أصل 40 خلال مسيرته الاحترافية، لكنه يعاني أحيانًا من التوتر في مثل هذه اللحظات الحاسمة.

جماهير ليفربول واثقة من قدرة صلاح، خاصة مع مساهماته الحاسمة وأهدافه التي لا غنى عنها في مشوار الفريق بدوري الأبطال.

أهدر النجم المصري الجولة الخامسة دورى أبطال اوروبا ريال مدريد ليفربول تيبو كورتوا انفيلد ضربة الجزاء