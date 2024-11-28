ليفربول يكسر عقدة ريال مدريد ويحقق فوزًا ثمينًا في دوري الأبطال

في قمة الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، تمكن ليفربول من إنهاء عقدة ريال مدريد التي استمرت لسنوات، محققًا فوزًا ثمينًا بنتيجة 2-0 على ملعب "أنفيلد".

أحرز أهداف المباراة أليكسيس ماك أليستير في الدقيقة 51، بعدما استغل تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، ثم عزز كودي جاكبو النتيجة في الدقيقة 75 بتسديدة قوية سكنت شباك تيبو كورتوا.

المباراة شهدت لحظة مثيرة عندما أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء في الدقيقة 70، حيث اصطدمت تسديدته بالقائم الأيمن، لتضيع فرصة تعزيز النتيجة بشكل أكبر.

محمد صلاح أثناء ركلة الجزاء

ليفربول يكسر عقدة الملكي

بهذا الفوز، كسر ليفربول سلسلة نتائجه السلبية أمام ريال مدريد، التي شهدت إخفاقات متعددة في السنوات الأخيرة، أبرزها الخسارة في نهائي دوري الأبطال مرتين الفوز وضع ليفربول في صدارة المجموعة، مؤكدًا عزمه على المنافسة بقوة هذا الموسم.

على الجانب الآخر، زاد هذا الإخفاق من معاناة ريال مدريد، الذي ظهر بأداء باهت، ولم يتمكن من اختراق دفاع ليفربول الصلب طوال اللقاء.