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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب الزمالك يكشف عن نتيجة الفحص الأولي لإصابة المثلوثي

المثلوثي
المثلوثي
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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق في مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقال رئيس الجهاز الطبي، إن إصابة المثلوثي عبارة عن كدمة في القفص الصدري، مما تسبب في آلام قوية في الضلوع.
وأكد الدكتور محمد أسامة أن المثلوثي سيكون تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان عليه، وسيخضع لفحص طبي شامل غداً الخميس.
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.

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