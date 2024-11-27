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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فتوح ودونجا يخضعان لكشف منشطات عقب انتهاء مواجهة الزمالك في الكونفدرالية

فتوح
فتوح
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خضع أحمد فتوح ونبيل عماد "دونجا" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار المنشطات عقب مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق التي أقيمت اليوم الأربعاء في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.

سجل هدفي الزمالك في مباراة اليوم كل من أحمد عبد الرحيم "إيشو" في الدقيقة 45، ونبيل عماد دونجا في الدقيقة 51.

فتوح دونجا بلاك بولز الزمالك