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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يعاين مصنع الزيوت المحترق بميت حلفا.. صور

حريق مصنع الزيوت
حريق مصنع الزيوت
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انتقل منذ قليل، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء عبدالفتاح القصاص مدير الأمن، لتفقد موقع حريق مصنع الزيوت بميت حلفا بقليوب.

وجرى السيطرة على الحريق، وتتم الآن أعمال التبريد، وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى وجرى نقله لمستشفى قليوب لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع زيوت، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بمنطقة ميت حلفا بقليوب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق لفحصه والوقوف على أسباب اشتعال النيران به، وجرى الدفع بـ 7 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على النيران، وإخماد الحريق دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة شخص يدعى "أحمد سعيد مسعود" 15 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى، وجرى نقله لمستشفى قليوب لتلقي العلاج، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.

حريق مصنع الزيوت

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اجهزة الأمنية بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حريق مصنع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي محافظ القليوبية