الغزو الفكري للمبدعين مناقشات حوارية في جناح دولة ضيف الشرف بمعرض الكويت

ثمن مدير ثقافة محافظة عجلون سامر فريحات وأحد أعضاء الوفد الأردني، تسميد المملكة الأردنية الهاشمية "ضيف شرف معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته ال47، قائلا:" إنها دعوة كريمة من دولة الكويت الشقيقة، تفتح آفاق للتعاون والتبادل الثقافي وتعميق العلاقات المتجذرة تاريخيا بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة.

وأشار إلى أن الحراك الثقافي الكبير ومشاركة أكثر من 30 دولة في معرض الكويت هذا العام، يؤكد على قيمة الكتاب كحالة فكرية مثالية وهو منتج بشري مهم جدا يجب تطوير صناعته والاهتمام بالنشر العربي من أحل تطوير الفكر الجمعي الذي يجب تغذيته باستمرار من خلال الكتاب والمبدعين العرب، لأن الثقافة تشمل كل شؤون الحياة والتاريخ والحاضر والمستقبل.

ولفت فريحات إلى موجات الغزو الفكري التي تستهدف الإبداع والمبدعين والتراث والفكر العربي بشكل عام، مناشدا كل صناع الثقافة في الوطن العربي شحذ الهمم والأفكار وتفعيل صناعة النشر من أجل المحافظة على هذا الأمة وقيمها ومبادئها وأخلاقها، والثقافة هي خير حافظ ومعين ليبقى هذا المشهد حاضرا في ذهنية الناشئة والشباب، وهذا ديدن وزارة الثقافة الأردنية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت، ودائما الكويت في الطليعة على المستوى الثقافي، والكويت يشار لها بالبنان بأنها راعية للكتاب والفكر والثقافة الإبداع بكل روافده.

وأعرب فريحات عن سعادته بالتلاقي الثقافي الكويتي الأردني، كون الكويت كانت ضيف الشرف في معرض عمان الدولي للكتاب، وهذا يدل على وجود الكثير من القواسم المشتركة بين البلدية، وأن الثقافة هي سيدة الموقف الذي يجمعنا فكريا وأدبيا، مشيرا إلى مشاركة الوزارة بأكثر من مئة كتاب في جناح الأردن بمعرض الكويت للكتاب، لأبرز الرواد والكتاب والمثقفين الأردنيين.

واختتم فريحات حديثه بالتأكيد على أن الشعب الكويتي يحمل قيم ومثل عربية وقومية في الطليعة، ومعرض الكويت للكتاب لقاء ثقافي بامتياز يؤكد على أهمية اطلاق مشروع عربي نهضوي يجسد الوحدة العربية ويكون القاطرة العربية التي تعبر بالثقافة والفكرة ما تعجز عنه السياسة