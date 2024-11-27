في عمر الـ39.. مودريتش يحقق رقمًا قياسيًا مع ريال مدريد

حقق المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، رقمًا قياسيًا جديدًا مع الملكي في مباراة الفريق أمام ليفربول الإنجليزي، المقامة حاليًا بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يشارك مودريتش أساسيًا في تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول، ويرتدي شارة القائد في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبمشاركته أساسيًا في معركة ريال مدريد وليفربول، وصل صاحب الـ39 عامًا إلى المشاركة رقم 100 كأساسي في دوري أبطال أوروبا بقميص الميرينجي، ليصبح سابع لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز.

مودريتش يعادل رقم رونالدو

وبذلك عادل مودريتش الرقم القياسي لعدد المباريات التي بدأها أساسيًا مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بـ100 مباراة، رقم أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم الريال السابق وقائد النصر السعودي الحالي.

وبالنظر إلى قائمة اللاعبين الذين بدأوا أكبر عدد من المباريات في تشكيل ريال مدريد الأساسي في دوري أبطال أوروبا، يتصدرها الحارس الأسطوري إيكر كاسياس برصيد 149 مباراة، يليه سيرجيو راموس في المركز الثاني برصيد 129 مباراة، ثم يأتي راؤول جونزاليس في المركز الثالث برصيد 123 مباراة.

ويحتل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما المركز الرابع برصيد 115 مباراة، بينما يأتي الظهير البرازيلي روبيرتو كارلوس في المركز الخامس برصيد 107 مباراة.

وبشكل إجمالي لعب لوكا مودريتش 552 مباراة بقميص ريال مدريد في جميع البطولات، سجل خلالها 39 هدفًا وقدم 89 تمريرة حاسمة.