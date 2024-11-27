الزمالك يتخطى بلاك بولز في أولى خطواته نحو الحفاظ على لقب الكونفدرالية

فاز فريق الزمالك على ضيفه بلاك بولز، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

احرز هدفى اللقاء لصالح الزمالك اللاعب ايشو فى الدقيقة 45، ونبيل عماد دونجا فى الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز وضع الزمالك أول ثلاث نقاط فى جبعته مع دورى المجموعات بكأس الكونفدرالية ، وذلك فى أول خطواته نحو الحفاظ على اللقب.

وخاض الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.

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