الحكومة توافق على مقترح بإنشاء متحف ٣٠ يونيو بالعاصمة الإدارية الجديدة

وافقت الحكومة على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج بإنشاء متحف ٣٠ يونيو بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليحتوي على صور ووثائق وأفلام تسجيلية لخروج الشعب المصري في كل ميادين مصر على المعزول محمد مرسي، ورفضهم أن يتم حكم مصر من خلال مكتب الإرشاد، وكيف انحازت القوات المسلحة لطلبات الشعب المصري، وشمل الاقتراح أن يتضمن سير ذاتية ومقتنيات لشهداء الجيش والشرطة والذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن ومقدراته.

وردت وزارة السياحة والآثار على مقترح النائب، قائلة: "بالإشارة إلى كتاب سيادتكم بشأن تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت والخاص بإنشاء متحف ٣٠ يونيو بالعاصمة الإدارية الجديدة، أرجو التفضل بالإحاطة بأن الوزارة واللجنة العليا لسيناريوهات العرض المتحفي ترحب بإنشاء متحف ٣٠ يونيو بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأضافت الوزارة في الرد: "هذا النموذج من المتاحف يسمى المتحف التذكاري، ويتطلب تأسيسه العناصر التالية، المحتوى، إعداد الوثائق المصورة والصوتية والمواد الفيلمية من خلال متخصصين، لجمع محتوى لائق يعرض في المتحف، خاصة أن الشواهد والأشخاص مازالوا على قيد الحياة، وبالتالي نستطيع جمع الوثائق المصورة والشفافية والمواد الفيلمية لكنها تستغرق وقتاً لتجميعها".

وبخصوص الموقع ذكرت الوزارة في الرد "تم تحديد المكان المناسب لإنشاء المتحف خاصة أنه تم إنشاء متحف عواصم مصر داخل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة"، وبخصوص التمويل ذكرت أنه توفير التمويل اللازم من قبل الجهات المختصة للبدء في تشييد المتحف.

