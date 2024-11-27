ads
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يكرم أبطال السباحة والخماسي الحديث والكونغفو

التكريم
التكريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات احتفال نادى بنها الرياضي بتكريم الحاصلين على مراكز متقدمة ببطولة العالم الخماسي الحديث (سباحة - جري - رماية)، بنادي بنها الرياضي وأبطال الكونغفو بنادي طوخ الرياضي، ونادي قليوب.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة، اللواء طارق ماهر رئيس مجلس ومدينة بنها، والدكتور مصبح الكحيلي رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، عبدالخالق زعزع رئيس مجلس إدارة نادي طوخ، وأعضاء مجلس إدارة نادي بنها.

تأتي الاحتفالية في إطار حرص المحافظة على تشجيع الرياضة، حيث تضمن الاحتفال بتكريم 10 لاعبين حاصلين على مراكز متقدمة ببطولة العالم الخماسي الحديث (سباحة - جري - رماية) وتكريم عدد 6 مدربين القائمين على تدريب اللاعبين الذين حققوا مراكز متقدمة في بطوله العالم الخماسي، كما تضمن الاحتفال تكريم اللاعبين الذين حققوا مراكز متقدمة ببطولة أفريقيا للكونغو بنادي طوخ الرياضي ونادى قليوب.

ومن جانبه، وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية التهنئة والشكر للاعبين والمدربين وأولياء الأمور، مؤكدا حرصه على دعم المواهب الرياضية على مستوى المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم ورعاية الابطال الرياضيين لتمثيل مصر في كافة المحافل الدولية والوصول لمنصات التتويج، تأكيدا على دور الرياضة في خلق جيل قادر صحيا وبدنيا محبا لوطنه بالإضافة لدور الرياضة فى البعد عن التطرف والأفكار الهدامة، فضلا عن المساهمة في بناء المستقبل في إطار سعي الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وتضمنت فقرات الحفل البدء بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات ترحيبية بالحضور، ثم تكريم الأبطال الرياضيين وتبادل الدروع والهدايا والتقاط الصور التذكارية، وسط حشد كبير من أولياء الأمور وفقرات فنية واستعراضية وأجواء احتفالية من أعضاء النادى  واللاعبين.

تكريم الابطال

IMG-20241127-WA0053
IMG-20241127-WA0053
IMG-20241127-WA0052
IMG-20241127-WA0052
IMG-20241127-WA0050
IMG-20241127-WA0050
IMG-20241127-WA0049
IMG-20241127-WA0049
IMG-20241127-WA0048
IMG-20241127-WA0048
IMG-20241127-WA0045
IMG-20241127-WA0045
IMG-20241127-WA0047
IMG-20241127-WA0047
IMG-20241127-WA0044
IMG-20241127-WA0044
IMG-20241127-WA0046
IMG-20241127-WA0046
الأبطال الرياضيين المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بطولة العالم الخماسي الحديث مجلس إدارة نادي بنها مدينة بنها