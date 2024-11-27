إعلان دستوري فلسطيني بتولي رئيس المجلس الوطني الرئاسة حال شغور المنصب

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إعلانا دستوريا، يقضي بموجبه بتولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئيس السلطة الوطنية في حال شغور المنصب لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.

وقال الرئيس الفلسطيني، في الإعلان الدستوري، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء، إنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجرائها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".