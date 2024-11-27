ورش فنية وحرفية في جناح الطفل بمعرض الكويت

يعتبر جناح الطفل في معرض الكويت الدولي للكتاب ذو أهمية كبيرة، بما تضمه من برامج معرفية متخصصة وفعاليات مختلفة، تعتمد على أساليب مشوقة تساعد في جذب الطفل وتنمية حب التعلم والقراءة.

أنشطة مختلفة

وبهذا الصدد أكد مراقب مركز عبد العزيز حسين الثقافي ومراقب ثقافة الطفل بالإنابة عبد الله حميد الناصر، أن لديهم في جناح الطفل بمعرض الكويت الدولي للكتاب التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العديد من الأنشطة بالصباح والمساء تتعلق بالطفل، لافتا أن الفترة الصباحية يتخللها زيارات المدارس للمعرض، وبالتالي فأن أغلب الورش الفنية تكون متاحة مساءً.

وكشف الناصر أن الورش الفنية التي يتم تقديمها تتضمن على العديد من الأنشطة المختلفة منها الرسم وتزيين الكوكيز، بالإضافة إلى "شخصية جحا"، وأيضا سيكون هناك تقديم لحكايات الجد يقدمها إبراهيم البشري من دولة قطر، منوها أن هناك فعاليات كثيرة تخص الطفل سيتم تقديمها خلال الفترة المسائية. وأوضح الناصر أن الورش التي يتم تقديمها للأطفال تكون فنية وحرفية تضفي أجواءا من المتعة والفرح للأطفال وتحقق لهم الفائدة المرجوة.

حكايات كويتية

وبدوره أكد الموظف في إدارة الثقافة وعضو في لجنة الطفل في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حسين المطوع بأنهم حاولوا هذه السنة تصميم جناح الأطفال، كثيمة تجمع الأنشطة كما تجمع التصميم الشكلي والمكاني، لافتا أن الثيمة أو الموضوع هو فكرة الحكاية الخرافية أو ما يعرف بـ " Fairly Tales "، لكن قمنا بالاستعانة بالحكاية الخرافية الكويتية مثل " الطنطل"، والمواضيع التي تمتد جذورها في التاريخ الكويتي، بدل أن نستورد حكايات من الغرب، ذلك لأن في تاريخنا ما هو غني وما هو موجود، لكن مجرد أن نبحث عنه وننقله إلى طفل اليوم ونحاول أن ندمج حاضر هذا الطفل، وهذا كان هدفنا من خلال تصميم الجناح في معرض الكتاب. وأضاف المطوع بأنهم كذلك صمموا النشاط والفعاليات الثقافية جاءت ضمن هذا الموضوع وتعددت المجالات سواء في قراءة القصة والأنشطة الفلسفية والفنية، الفنون التشكيلية، المسرح لتجتمع في هذا الموضوع في محاولة لمواكبة رؤية المجلس بأن يكون لكل نشاط موضوعه واحدة متكاملة تتضمن الأنشطة والفعاليات الفرعية.

ورش ومسرح الظل

من جانبها قالت الكاتبة في مجال أدب الطفل سارة الظفيري: قدمنا ورشة فلسفية بعنوان " عندما لاقي بيتر بان سحيلة أم الخلاجين" عبارة عن ورشة فلسفية، متمنية أن يستمتع الأطفال بكل ما يتم تقديمه. وذكرت أن القراءة والاستماع اليقظ والنقد والربط وعلم المهارات بالتفكير تساعد الطفل في معرفة أو قراءة أو رؤية الأمور. وقدم كل من الكاتب ناصر الدوسري والكاتبة شيماء القلاف فعالية " مسرح الظل"، وأخذوا قصة من مكتبة "حزاية" بعنوان " ما السر؟"، لافتا أنهم قاموا بتحويلها إلى مسرح الظل. وأكد أن القراءة مهمة للطفل وتبدأ من المراحل المبكرة، وبالتحديد قبل رياض الأطفال لذلك على الوالدين تأسيس أطفالهم وتعليمهم قراءة الأحرف والكلمات البسيطة، لافتا أن ذلك سوف يساعدهم في أن يبدأوا في التعلم واختار القصص المفيدة لقراءتها