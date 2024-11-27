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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من معركة ليفربول وريال مدريد

محمد صلاح في مباراة
محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ريال مدريد
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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يشارك محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد، ويقود الهجوم رفقة داروين نونيز ولويس دياز.

في المقابل، قاد الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد الأساسي أمام ليفربول، في ظل غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

استحوذ رفاق صلاح على الكرة نسبيًا، وبدأوا تهديد مرمى الملكي مبكرًا، وذلك في الدقيقة الرابعة، حينما سدد نونيز كرة من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا التصدي لها، إلا أن المدافع الشاب راؤول أسينسيو تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة من على خط المرمى.

وبعدها تبادل لاعبو ليفربول وريال مدريد الاستحواذ على الكرة، لينحصر اللعب في منطقة وسط الملعب.

وحاول الريدز تسجيل الهدف الأول في شباك الريال، عن طريق نونيز مجددًا في الدقيقة 33 برأسية، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن للحارس كورتوا، لينتهي الشوط الأول من المعركة الكروية بلا أهداف.

يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الـ21 بـ6 نقاط.

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