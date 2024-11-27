وزير الاتصالات يبحث مع المسؤولين الصربيين التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي

في إطار زيارته الرسمية إلى صربيا، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعات مع عدد من المسؤولين الصربيين لبحث سبل التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي.

توجه الدكتور عمرو طلعت إلى مركز البيانات الحكومي في مدينة كراغوييفاتش، حيث التقى مع بوبان ميهايلوفيتش، مساعد مدير مكتب تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية بصربيا، و دانيلو سافيتش، مدير تكنولوجيا سحابة البيانات حيث تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال مراكز البيانات.

واطلع الوزير على إمكانيات المركز الذي يمتد على مساحة 4 فدادين، ويُعتبر خطوة هامة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في صربيا، إذ يقدم خدمات الحوسبة السحابية وتخزين البيانات بشكل آمن للمؤسسات الحكومية والتجارية. وأشاد الدكتور طلعت بالتجربة الصربية في هذا المجال، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع الدكتور فلاديمير سيزلاج، رئيس شركة فلاتاكوم (VLATACOM) الصربية المتخصصة في البحث والتطوير حيث تم مناقشة فرص التعاون في مجالات البحث والتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على استفادة الكفاءات الشابة في مصر.

كما عقد الوزير لقاء مع الدكتور بوريس دومنيك عميد كلية العلوم التقنية بجامعة نوفى ساد، لبحث سبل التعاون في بناء القدرات الرقمية وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور طلعت إلى البرامج التعليمية التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية والتي يمكن أن تتعاون مع جامعة نوفى ساد في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، خاصة في مجالات الهندسة وعلوم الكمبيوتر.

في ختام الزيارة، قام الدكتور عمرو طلعت بجولة في منطقة العلوم والتكنولوجيا في صربيا، حيث اطلع على النماذج الناجحة للشركات الناشئة المبتكرة، ومراكز البحث والتطوير للشركات الكبرى.

كما اطلع على نموذج العمل في المنطقة التي تهدف إلى التشبيك بين الجامعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الابتكار ويحفز التطور التكنولوجي.

حضر الاجتماعات كل من المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندى، مساعد وزير الاتصالات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.