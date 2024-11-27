ملتقى الرعاية الصحية: ضرورة تكامل جهود المحلية والدولية لتحسين النظم العلاجية

ضمن فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي انطلق تحت شعار «نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية» بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلقت جلستان نقاشيتان بمشاركة نخبة من أبرز القيادات والخبراء المحليين والدوليين في مجال الرعاية الصحية، حيث ركزتا على تعزيز الثقة العالمية واستدامة الخدمات الصحية من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية.

وأوضح بيان الهيئة عُقدت الجلسة الأولى تحت عنوان «بناء الثقة العالمية في الرعاية الصحية: تعزيز التميز من خلال الجودة والابتكار»، وناقشت سبل تحقيق التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية على المستوى العالمي، مع التركيز على الابتكار واعتماد معايير الجودة كمنهج أساسي.

وتابع: شارك في الجلسة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي استعرض تجربة هيئة الرعاية في دعم الابتكار كركيزة للتميز، والدكتور رونالد لافاتير، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، الذي تناول دور المنظمات الدولية في تعزيز معايير الجودة عبر الحدود، والدكتور نعمة العبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الذي أشار إلى أهمية التكامل بين الجهود المحلية والدولية لتحسين النظم الصحية، الدكتور توفيق خوجة، خبير الصحة العامة والرعاية الصحية، الذي استعرض النماذج الإقليمية الناجحة في تحقيق التميز، السيد جوناثان إديلهايت، الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية، الذي ركز على دور السياحة العلاجية في تحسين ثقة المرضى عالمياً، الدكتور مراد سونير كوتشوككايا، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة JCI، الذي سلط الضوء على أهمية المعايير العالمية في تحسين الأداء الصحي، وأدارت الجلسة الدكتورة آلاء الدمرداش، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية، حيث تضمنت النقاشات محاور جوهرية لتعزيز ثقة المرضى عالمياً ودور الابتكار في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

وأشار البيان: أن الجلسة الثانية التي انطلقت تحت عنوان «التشارك من أجل الاستدامة: بناء شراكات استراتيجية في الرعاية الصحية لمستقبل مرن»، استعرضت أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق نظم صحية مستدامة تتسم بالمرونة والتطور.

وقد شارك في الجلسة كلًا من، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني بالهيئة ، الذي استعرض السياسات الوطنية لتعزيز الشراكات الصحية، الدكتور أحمد قشطة، الذي تحدث عن أهمية التعاون الدولي لدعم الاستدامة الصحية، الدكتور عمرو سيف، الذي تناول الابتكارات العلاجية ودورها في تحقيق استدامة النظم الصحية، الدكتور عمرو أمين، الذي ركز على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية، والدكتور أحمد سرور، الذي ناقش دور التكنولوجيا في تحسين كفاءة الرعاية الصحية، وأدار الجلسة الدكتور مصطفى غراب، مدير تطوير الأعمال بالهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث شملت النقاشات تطوير الشراكات الاستراتيجية وابتكار الحلول المستدامة لدعم المرونة في القطاع الصحي.

هذا، وقد خلصت الجلسات إلى مجموعة من التوصيات الهامة لتعزيز استدامة وفعالية النظم الصحية من أبرزها تعزيز الابتكار والجودة، تطوير الشراكات الاستراتيجية، تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستدامة الصحية محلياً ودولياً، فضلًا عن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير المهارات لتلبية احتياجات المستقبل، ودعم مفهوم السياحة الصحية، وذلك بما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة للرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي.

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