خبير سياسي: اختيارات ترامب لبعض الوزراء تثير جدلا كبيرا في أمريكا

الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 10:19 م

أكد الدكتور منذر سليمان، مدير مركز الدراسات الأمريكية والعربية في واشنطن، أن السمات الأساسية في شخصية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وهو الشخصية الاستثنائية في تاريخ أمريكا ولم تتغير، موضحًا أن ترامب تعلم من درس التجربة الأولى بالولاية الرئاسية الأولى.

ونوه "سليمان"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المًذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن الشيء المشترك في تجربته أنه يعتمد على الولاء أولًا، وكان لديه القدرة على اختبار الولاء واستعان بالشخصيات التي ساعدته بالحملة الانتخابية الأخيرة، موضحا أن ترامب الآن يعتمد على الأثرياء وعين 5 من أثرياء العالم في حكومته.

وتابع: "استعان بإيلون ماسك وهو أمر له ملابسات.. العناصر التي اختارها التي تحدث ضجيجًا هي محدودة، وترامب الآن يستعين بالكفاءات والأثرياء خلاف ولايته الرئاسية الأولى، مشددًا على أن ترامب تعلم من تجربته الأولى وبات مستعدا مع الحزب الجمهوري لرئاسة أمريكا، مؤكدًا أن اختيارات ترامب لبعض الوزراء في ولايته الرئاسية الثانية تثير جدلا كبيرا في أمريكا.