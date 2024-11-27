سقوط مدوي لـ جيرونا أمام شتورم جراتس بدوري أبطال أوروبا

تلقى فريق جيرونا الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، هزيمة مفاجئة من مضيفه شتورم جراتس النمساوي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب يو بي سي أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من اللاعبين لتحريك الشباك الساكنة.

وفي الشوط الثاني، باغت شتورم جراتس ضيفه جيرونا بهدف في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب ميكا بيريث.

شتورم جراتس يحقق أول فوز في دوري أبطال أوروبا على حساب جيرونا

وكان جيرونا حقق نتائج رائعة خلال الموسم الماضي، حيث أنهى بطولة الدوري الإسباني في المركز الثالث خلف ريال مدريد البطل وبرشلونة الوصيف.

وبذلك حقق فريق شتورم جراتس فوزه الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليحصد 3 نقاط من أحد مفاجآت الموسم الماضي في الليجا الإسبانية.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد جيرونا عند 3 نقاط، ليحتل بها المركز الـ30 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما احتل شتورم جراتس المركز الـ29 وفي رصيده 3 نقاط.