الطب البيطري الوقائي: الدولة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الثروة الحيوانية

قالت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الطب البيطري الوقائي، إن مرض الحمى القلاعية مرض بسيط يشبه الأنفلونزا وتشهد ذروته في فصل الشتاء، وهناك 3 حملات طوال العام للتحصين الحيوانات من هذا المرض.

وأضافت «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا المرض يؤثر على الحيوانات في إنتاجية الألبان واللحوم، لافتة إلى أن حملات التوعية لمربين الحيوانات تساعد في أخذ احتياطهم وتحصين حيواناتهم من الأمراض، مشيرة إلى أن أعراض المرض على الحيوان تكون في شكل ارتفاع في درجة الحرارة وهذا يؤثر على قدرة الحيوان في التغذية الطبيعية وبالتالي يؤثر على مدخلاته من اللحوم أو انتاج الألبان.

وتابعت رئيس الطب البيطري الوقائي: «الأمراض الوبائية تؤثر على الحيوانات بشكل كبر وقد تؤدي إلى فقدانهم»، مؤكدة على أن الحفاظ على المواليد الجديدة للحيوانات يحافظ على الإنتاجية وينمي الثروة الحيوانية والدولة تبذل كل قصارى جهدها للحفاظ على الثروة الحيوانية.