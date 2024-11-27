برعاية هيئة الدواء.. انطلاق مؤتمر لتحسين وصول العلاجات للمرضى

شاركت هيئة الدواء المصرية، في انطلاق فعاليات مؤتمر جمعية المعلومات الدوائية (DIA) للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2024.

ويناقش المؤتمر أفضل الممارسات لحل التحديات التي تواجه الجهات الرقابية لإجازة الأدوية على المستوى الإقليمي، وأخر التطورات وأهم الاستراتيجيات في المنطقة.

كما يستعرض المؤتمر دراسات حالة ورؤى من هيئات تنظيمية مثل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، التي اعتمدت استراتيجيات مماثلة.

ومن جانبه أكد الدكتور علي الغمرواي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الحرص على تعميق أواصر التعاون بين الهيئة والجمعية، وأهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية التي ستسهم في رفع مستوى تنمية القدرات، وتعزيز إجراءات الممارسات الجيدة في صناعة الدواء بمصر، بالإضافة إلى التجارب الإكلينيكية، والحفاظ على جودة وأمان الأدوية وضمان فعالية الأدوية المتداولة بسوق الدواء، فضلا عن أن الفرص الاستثمارية بقطاع الدواء المصري واعدة، و الهيئة تسعى إلى دعم برامج توطين الصناعة وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وأن هذا التعاون يعكس التزام هيئة الدواء المصرية بتوسيع نطاق تعاونها مع المنظمات الدولية الرائدة في مجال التطوير الدوائي، وذلك لتطبيق أحدث الأنظمة العالمية وتحقيق أفضل المعايير في التصنيع الدوائي والرعاية الصحية في مصر.



من جانبه أعرب الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، عن كامل الترحيب بالمشاركين بالمؤتمر هذا العام، كما أكد فخر هيئة الدواء المصرية باستضافة هذا الحدث الإقليمي المهم، الذي يجمع نخبة من قادة صناعة دواء، والمسؤولين عن الهيئات التنظيمية الإقليمية والدولية، كذلك وجود نخبة متميزة من الأكاديميين العاملين في مجالات البحث الدوائية المختلفة.

وأكد نائب رئيس الهيئة حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الابتكار وتطوير الأنظمة التنظيمية بما يضمن توفير أدوية آمنة وفعالة لجميع المرضى، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التكامل والتناغم التنظيمي.

ويهدف المؤتمر إلى خلق بيئة فعالة تتيح لجميع الأطراف المعنية مشاركة التحديات التي تواجه مستقبل صناعة الدواء، والاتفاق على سيناريوهات واقعية، ومناقشة أفضل الطرق للمضي قدمًا والعمل المشترك لإيجاد حلول مبتكرة.

ومن جانبه قال مروان فتح الله، المدير التنفيذي للجمعية الدولية للمعلومات الدوائية DIA : نفخر باستضافة مؤتمر DIA لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشراكة مع هيئة الدواء المصرية (EDA)، في شراكة مثمرة للغاية، ونحن على ثقة بأن جهودنا المشتركة ستُضيف قيمة كبيرة إلى أنظمة الصحة الإقليمية كما يعد مؤتمر DIA مثالًا رائعًا على تجسيد مهمتنا على أرض الواقع، حيث نوفر منصة رئيسية لتعزيز الحوار، ودفع التعاون، وتقديم الحلول بين الأطراف المعنية الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك ممثلي السلطات الصحية، ورواد الصناعة، والأوساط الأكاديمية، والمرضى، وغيرهم.

ويستمد المؤتمر قوته من جمعه تمثيلاً واسعًا لأصحاب المصلحة المشاركين في دورة حياة تطوير الأدوية، بدءًا من الهيئات الصحية، وقادة الصناعة، والأكاديميين، وصولاً إلى ممثلي المرضى، ويركز المؤتمر على مجموعة من الموضوعات المهمة، بما في ذلك التطورات التنظيمية الإقليمية، الاستراتيجيات التنظيمية، التكامل والتناغم التنظيمي، التحول الرقمي، اليقظة الدوائية والابتكار.

ويعكس المؤتمر الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الدواء المصرية في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في صناعة الأدوية، ودعم تطوير الأنظمة الصحية بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية على المستويين الوطني والإقليمي.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على المشاركة واستضافة المحافل الدولية، وتعزيز سبل التعاون في مجال الدواء، بما ينعكس بالشكل الإيجابي على نمو الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الدوائي، وفقًا للرؤية السياسية المصرية.

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