البحرين تطرح صكوكا بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 7 سنوات

قال تقرير لخدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت إن البحرين طرحت اليوم الأربعاء صكوكا بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل طويل يبلغ سبع سنوات.

وحظيت السندات الإسلامية بطلب قوي من المستثمرين حتى تخطت طلبات الاكتتاب 3.5 مليار دولار، وهذا سمح لجهة الإصدار بتسعير الصكوك عند 5.875%، وهو عند الحد الأدنى من السعر الاسترشادي في وقت سابق من اليوم.

وتم تكليف بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وكيه.آي.بي إنفست وجيه.بي مورجان تشيس وبنك المشرق وبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد بأدوار المديرين الرئيسيين المشتركين ووكلاء اكتتاب مشتركين في بيع الصكوك.

وحصلت البحرين على تصنيف B+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية "مستقرة".