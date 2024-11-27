الكونفدرالية.. الزمالك يتقدم على بلاك بولز في الشوط الأول

تقدم فريق الزمالك على ضيفه بلاك بولز، بهدف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب استاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز هدف الشوط الأول اللاعب ايشو لصالح الزمالك فى الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.