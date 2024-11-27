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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اندلاع حريق بمصنع زيوت بميت حلفا بقليوب

حريق قليوب
حريق قليوب
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تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية، جهودها للسيطرة على حريق اندلع في مصنع زيوت بمنطقة ميت حلفا بقليوب، وجرى الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران والتعامل معها قبل امتدادها للمناطق المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع زيوت، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بمنطقة ميت حلفا بقليوب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق لفحصه والوقوف على أسباب اشتعال النيران به، وجرى الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وإخماد الحريق دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق، وجرى نقله لمستشفى قليوب لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حريق مصنع

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الأجهزة الأمنية بالقليوبية الحماية المدنية بالقليوبية الدفع بـ 7 سيارات اطفاء طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي