"شومان والعطية وموسكيرا" .. أوائل منافسات بطولة العالم العسكرية للفروسية 24 بقطر.. صور

الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 10:19 م

أسفرت نتائج منافسات اليوم الأول للفردى لبطولة العالم العسكرية للفروسية لقفز الحواجز رقم 24 المقاومة حالياً بقطر وتستمر حتى الأول من ديسمبر القادم، عن فوز الفارس شومان رادوكانو من رومانيا بالمركز الأول، وجاء في الثانى الفارس القطرى الملازم أول حمد على العطية ، وحصل على الثالث الفارس موسكيرا سالجادو من الإكوادور.

وقام العميد راشد الدوسري نائب رئيس الاتحاد الرياضي العسكرى القطري ، والعقيد روبرتو فورديجو ممثل المجلس الدولى للرياضة العسكرية ( السيزم ) بتسليم الجوائز للفرسان الثلاثة الأوائل.

كانت منافسات اليوم الأول لسباق الفردى قد شهد قوة وإثارة من جانب جميع فرسان الدول الـ 15 المشاركين فى البطولة، بميدان لونجين الداخلى بالشقب، تحت مظلة المجلس الدولى للرياضة العسكرية ( السيزم ) تحت شعار “ الصداقة عبر الرياضة ”.



كان العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى رئيس الإتحاد الرياضى العسكرى القطرى ورئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ورئيس وفد قطر في المجلس الدولى للرياضة العسكرية " السيزم" قد افتتح فعاليات البطولة، بحضور اللواء محمد عزازى العسال نائب رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية، والعقيد كارلوس فورديجو ممثل السيزم ، والأمين العام للسيزم كابتن روبرتو ريكا، والعميد راشد الدوسري نائب رئيس الاتحاد الرياضي العسكرى القطري، والعميد فنى عتيق شداد الغانم نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربى للرياضة العسكرية، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.



