الكواري يفتتح بطولة العالم العسكرية للفروسية 24 بقطر.. صور

افتتح العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى، رئيس الاتحاد الرياضي العسكري القطري ورئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية ورئيس وفد قطر في المجلس الدولى للرياضة العسكرية " السيزم " فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية 24 ، التى تستضيفها قطر حالياً وتستمر حتى الأول من ديسمبر القادم بميدان لونجين الداخلى بالشقب بمشاركة 15 دولة ، تحت مظلة المجلس الدولى للرياضة العسكرية ( السيزم ) تحت شعار " الصداقة عبر الرياضة "

حضر الافتتاح اللواء محمد عزازى العسال نائب رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية، وممثل السيزم العقيد كارلوس فورديجو، والأمين العام للسيزم كابتن روبرتو ريكا، والعميد الركن راشد الدوسري نائب رئيس الاتحاد الرياضي العسكرى القطرى ، والعميد فنى عتيق شداد الغانم نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس اللجنة الفنية بالإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

رحب العميد يوسف الكوارى بوفود الدول المشاركة وتمنى لهم التوفيق والنجاح وطيب الإقامة فى بلدهم الثانى قطر، كما تمنى التوفيق والنجاح لفرسان الدول المشاركة في منافسات البطولة، وتمنى الكوارى خروج هذا الحدث الرياضى الكبير فى أفضل صورة تليق باسم القوات المسلحة القطرية، وتماشيا مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، كوجهة رياضية عالمية المستوى.



من جانبه أشاد العقيد روبرتو فورديجو ممثل السيزم بالبطولة والتنظيم الرائع من جانب دولة قطر والاتحاد الرياضى العسكرى القطري، وهو ما يؤكد على ثقة السيزم فى إمكانات دولة قطر فى إنجاح البطولة.

