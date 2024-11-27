لجنة لتقييم أعمال رؤساء القرى تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية

عقد الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة لجنة تقييم أعمال رؤساء القري القائمين بالعمل حاليا تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

كما عقدت اللجنة اختبارا لإختيار سكرتير رئيس مركز ومدينة من بين عدد من المتقدمين لهذه الوظيفة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

ضمت اللجنة في عضويتها فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية بالديوان العام و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وامال بحيري مدير مديرية التنظيم والادارة بالدقهلية والدكتوره امل السعيد مدير عام الموارد البشرية.

أجريت المقابلات بكل شفافية حرصا علي تكافؤ الفرص ووفقا للاسس والقواعد والشروط التي تتطلبها كل وظيفة تنفيذا للقانون،وكانت اللجنة حريصة علي تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اعمال التقييم والاختيار بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الدقهلية.

من جانبها أوضحت الدكتوره امل السعيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة عضو اللجنة انه تم اليوم تقييم عدد 20 من رؤساء القري القائمين بالعمل حاليا بالاضافة الي اختبار عدد 5 من المتقدمين لإختيار سكرتير رئيس مركز ومدينة .

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