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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كامل أبوعلي يهدي محافظي السويس وبورسعيد درع النادي المصري

كامل ابو علي مع محافظي
كامل ابو علي مع محافظي السويس وبورسعيد
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عقب نهاية مباراة المصري وانيمبا ، قام كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، بإهداء درع النادي المصري  ل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد و اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس.

حضر المحافظان أولى مباريات المصري في مستهل الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية .

فاز الفريق المصرى البورسعيدي على انيمبا النيجيري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، المقامة على إستاد السويس.

تقدم المصري بهدف نظيف في الشوط الأول أحرزه اللاعب محمود حمادة  صانع ألعاب الفريق في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .

واحرز محمود حمادة الهدف الثاني للفريق خلال الشوط الثاني في الدقيقة  73 .

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المصري الكونفدرالية