محافظ الدقهلية يلتقي ممثلي مجلس اتحاد منتجي الدواجن ورئيس شعبة بيض المائدة

إلتقي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء بممثلي مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ورئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد لبحث توريد كميات من بيض المائدة للمحافظة لطرحها للجمهور بأسعار مخفضه من خلال منافذ البيع التابعه للمحافظه ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين ، حيث سيتم توريدها من المزارع مباشرة الي المنافذ لتقليل الفجوه التي تحدث في السعر بسبب النقل من خلال التجار .

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، والمحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهليه .

و التقي " محافظ الدقهلية" بكل من الدكتور أحمد ثروت فتح الباب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ، و شريف البرناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ، والمهندس أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن ، و حماده ابراهيم نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن ، و محمود فوزي وكيل شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن .

ناقش " مرزوق "وممثلي الاتحاد العام لمنتجي الدواجن المشاكل التي تواجه بعض المزارع بالمحافظه للعمل علي حلها من أجل مواصلة الإنتاج من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب تلك المزارع من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية .

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